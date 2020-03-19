Звездный футболист "Ювентуса" нарушил правила карантина и покинул территорию Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Форвард сборной Аргентины и "Ювентуса" Гонсало Игуаин, который находился в Италии в связи с карантином из-за пандемии коронавируса, вылетел на родину, передает УНН со ссылкой на Fox Sports.
Футболисты "Ювентуса" находятся на карантине, зато Игуаин отправился в аэропорт Казелле и был остановлен. Во время проверки аргентинский центральный форвард продемонстрировал документ в котором сказано, что у него отрицательный тест на коронавирус.
Игуаин сначала полетит во Францию, откуда устроит перелет в Испанию и уже оттуда в Аргентину. Причиной таких действий форварда стала тяжелая болезнь его матери.
Напомним, что в составе "Ювентуса" подтверждены два случая заболевания COVID 19 - у защитника Даниэле Ругани и хавбека Блеза Матюиди.