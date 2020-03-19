Звездный футболист "Ювентуса" нарушил правила карантина и покинул территорию Италии

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109304 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 111491 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110000 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 120999 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102855 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106695 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107096 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131726 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130530 просмотра

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Форвард сборной Аргентины и "Ювентуса" Гонсало Игуаин, который находился в Италии в связи с карантином из-за пандемии коронавируса, вылетел на родину, передает УНН со ссылкой на Fox Sports.

Футболисты "Ювентуса" находятся на карантине, зато Игуаин отправился в аэропорт Казелле и был остановлен. Во время проверки аргентинский центральный форвард продемонстрировал документ в котором сказано, что у него отрицательный тест на коронавирус.

Игуаин сначала полетит во Францию, откуда устроит перелет в Испанию и уже оттуда в Аргентину. Причиной таких действий форварда стала тяжелая болезнь его матери.

Напомним, что в составе "Ювентуса" подтверждены два случая заболевания COVID 19 - у защитника Даниэле Ругани и хавбека Блеза Матюиди.

Украинские Национальные Новости

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