Зірка "Вбити Білла" Сонні Чіба помер від ускладнень COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Японський актор Сонні Чіба, зірка фільму “Вбити Білла”, помер від ускладнень COVID-19. Про це пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Про смерть актора повідомив представник зірки Тімоті Біл. Чібі було 82 роки.
Актор бойові мистецтва почав вивчати у Маса Оями, якого вважають майстром карате. Він заробив кілька чорних поясів за час перебування під крилом Оями.
Уперше він публічно продемонстрував свої здібності у фільмі “Тілоохоронець Кіба” 1973 року.
Особливий бойовий стиль Чіби свого часу підкорив американського режисера Квентіна Тарантіно, який запросив майстра знятися у стрічці “Справжнє кохання” (1993), у якій сам виступив сценаристом. Згодом японець також зіграв в обох частинах “Убити Білла”.
Також, у 2006 році його побачили на екранах у стрічці “Форсаж: Токійський дрифт”, хоча більшість фільмів і серіалів, у яких він знявся в кінці своєї кар’єри, були випущені в Японії.
Доповнення
Перед смертю Чіба працював над ще одним проектом, сказав його представник. За його словами, у житті Чіба був “скромною, турботливою і доброзичливою людиною”.