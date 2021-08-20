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Зірка "Вбити Білла" Сонні Чіба помер від ускладнень COVID-19

Зірка "Вбити Білла" Сонні Чіба помер від ускладнень COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Японський актор Сонні Чіба, зірка фільму “Вбити Білла”, помер від ускладнень COVID-19. Про це пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Про смерть актора повідомив представник зірки Тімоті Біл. Чібі було 82 роки.

Актор бойові мистецтва почав вивчати у Маса Оями, якого вважають майстром карате. Він заробив кілька чорних поясів за час перебування під крилом Оями.

Уперше він публічно продемонстрував свої здібності у фільмі “Тілоохоронець Кіба” 1973 року.

Особливий бойовий стиль Чіби свого часу підкорив американського режисера Квентіна Тарантіно, який запросив майстра знятися у стрічці “Справжнє кохання” (1993), у якій сам виступив сценаристом. Згодом японець також зіграв в обох частинах “Убити Білла”.

Також, у 2006 році його побачили на екранах у стрічці “Форсаж: Токійський дрифт”, хоча більшість фільмів і серіалів, у яких він знявся в кінці своєї кар’єри, були випущені в Японії.

Доповнення

Перед смертю Чіба працював над ще одним проектом, сказав його представник. За його словами, у житті Чіба був “скромною, турботливою і доброзичливою людиною”.

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