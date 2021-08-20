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Звезда "Убить Билла" Сонни Чиба умер от осложнений COVID-19

Звезда "Убить Билла" Сонни Чиба умер от осложнений COVID-19

Киев  •  УНН

 • 48609 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Японский актер Сонни Чиба, звезда фильма "Убить Билла", умер от осложнений COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

О смерти актера сообщил представитель звезды Тимоти Билл. Чибе было 82 года.

Актер боевые искусства начал изучать у Масса Оямы, которого считают мастером каратэ. Он заработал несколько черных поясов за время пребывания под крылом Оямы.

Впервые он публично продемонстрировал свои способности в фильме "Телохранитель Киба" 1973 года.

Особый боевой стиль Чибы в свое время покорил американского режиссера Квентина Тарантино, который пригласил мастера сняться в фильме "Настоящая любовь" (1993), в котором сам выступил сценаристом. Впоследствии японец также сыграл в обеих частях "Убить Билла".

Также, в 2006 году его увидели на экранах в фильме "Форсаж: Токийский дрифт", хотя большинство фильмов и сериалов, в которых он снялся в конце своей карьеры, были выпущены в Японии.

Дополнение

Перед смертью Чиба работал над еще одним проектом, сказал его представитель. По его словам, в жизни Чиба был "скромным, заботливым и доброжелательным человеком".

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