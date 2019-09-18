Зінченко потрапив до трійки кращих гравців АПЛ за передачами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Футболіст збірної України Олександр Зінченко опинився у числі лідерів за кількістю передач сезону Англійської Прем'єр-ліги, повідомляє УНН з посиланням на Прем'єр-лігу.
На рахунку українця 393 передачі – 3-й показник у всьому чемпіонаті. Більше пасів зробили тільки Ендрю Робертсон із "Ліверпуля" – 408 та Тобі Алдервейрелда із "Тоттенхема" – 425. На п'ять передач Зінченко випереджає Вірджіла ван Дейка.
Крім того, "Манчестер Сіті" лідирує у командному списку передач – 3154. На другому місці "Ліверпуль" – 2975, далій йде "Тоттенхем" – 2884.
Відзначимо, що лідерами у бомбардирській гонці є Таммі Абрахам з "Челсі" та Серхіо Агуеро з "МС" – по 7 голів. Кращим асистентом АПЛ є Кевін Де Брюйне – 5.
Нагадаємо, 18 вересня “Шахтар” матчем з “Манчестер Сіті” стартуватиме в Лізі чемпіонів УЄФА.