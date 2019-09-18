Зинченко попал в тройку лучших игроков АПЛ по передачам
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Футболист сборной Украины Александр Зинченко оказался в числе лидеров по количеству передач сезона Английской Премьер-лиги, сообщает УНН со ссылкой на Премьер-лигу.
На счету украинца 393 передачи - 3-й показатель во всем чемпионате. Больше пасов сделали только Эндрю Робертсон из "Ливерпуля" - 408 и Тоби Алдервейрелд из "Тоттенхэма" - 425. На пять передач Зинченко опережает Вирджила ван Дейка.
Кроме того, "Манчестер Сити" лидирует в командном списке передач - 3154. На втором месте "Ливерпуль" - 2975, далее следует "Тоттенхэм" - 2884.
Отметим, что лидерами в бомбардирской гонке является Тамми Абрахам из "Челси" и Серхио Агуэро из "МС" - по 7 голов. Лучшим ассистентом АПЛ является Кевин Де Брюйне - 5.
Напомним, 18 сентября "Шахтер" матчем с "Манчестер Сити" стартует в Лиге чемпионов УЕФА.