Сьогодні “Шахтар” матчем з “Манчестер Сіті” стартуватиме в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів “Шахтар” в Харкові прийме англійський “Манчестер Сіті”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “гірників”.
Жереб унікальним чином звів чемпіонів України та Англії в груповому етапі найсильнішого клубного турніру Європи 3-й рік поспіль. “Шахтар” і “Манчестер Сіті” чудово вивчили один одного ще після перших зустрічей у 2017-му, а взагалі суперники вже по 2 рази грали в Харкові й Манчестері.
“Гірники” успішно виступають на старті сезону, здобувши 7 перемог у 7 турах, і з відривом очолюють таблицю чемпіонату України.
“Міщани” провели чотири виїзні матчі з українськими клубамиі домоглися двох перемог при двох поразках. Крім перемоги над “Шахтарем” у минулому сезоні, англійці обіграли в Києві “Динамо” 3:1 в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2015/16.
Манчестерська команда може вийти в плей-офф сьомий сезон поспіль. “Шахтар” за останні вісім виступів у Лізі чемпіонів чотири рази виходив з групи. У минулому сезоні гірники не потрапили в 1/8 фіналу.
Примітно, що ігри групи С “Шахтар” — “Манчестер Сіті” та “Динамо” Загреб — “Аталанта” стартуватимуть о 22:00.