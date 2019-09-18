Сегодня "Шахтер" матчем с "Манчестер Сити" стартует в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов “Шахтер” в Харькове примет английский “Манчестер Сити”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “горняков”.
Жребий уникальным образом свел чемпионов Украины и Англии в групповом этапе сильнейшего клубного турнира Европы 3-й год подряд. "Шахтер" и "Манчестер Сити" прекрасно изучили друг друга еще после первых встреч в 2017-м, а вообще соперники уже по 2 раза играли в Харькове и Манчестере.
"Горняки" успешно выступают на старте сезона, одержав 7 побед в 7 турах, и с отрывом возглавляют таблицу чемпионата Украины.
"Мещане" провели четыре выездные матчи с украинскими клубамии добились двух побед при двух поражениях. Кроме победы над "Шахтером" в прошлом сезоне, англичане обыграли в Киеве "Динамо" 3:1 в 1/8 финала Лиги чемпионов-2015/16.
Манчестерская команда может выйти в плей-офф седьмой сезон подряд. "Шахтер" за последние восемь выступлений в Лиге чемпионов четыре раза выходил из группы. В прошлом сезоне горняки не попали в 1/8 финала.
Примечательно, что игры группы С "Шахтер" - "Манчестер Сити" и "Динамо" Загреб - "Аталанта" стартуют в 22:00.