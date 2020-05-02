Зінченко порівняв наставників "Манчестер Сіті" та збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Український легіонер англійського "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко дав порівняльну оцінку тренерам Хосепу Гвардіолі та Андрію Шевченко. Слова гравця наводить пресслужба УАФ, передає УНН.
На думку футболіста збірної України, тактична складова та філософія гри у Шевченка та Гвардіоли дуже подібна.
"Вони обидва дуже добре розбираються у тактиці. Як приклад — ми дуже добре вивчили Португалію. Так, десь нам пощастило, у португальців були моменти, поперечка, але ми витиснули максимум, виконали установку тренерів і досягли результату. Філософія гри, розстановка футболістів, контроль м'яча, дистанція, згуртованість на полі — за всіма цими вимогами й показниками Шевченко і Гвардіола дуже схожі. Тому, коли я приїжджаю з "Манчестер Сіті" до збірної України, мені не треба перебудовуватися", - наголосив Зінченко.
Нагадаємо, що Зінченко допоміг збірній Україні обіграти Польщу у "FIFA20".