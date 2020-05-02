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Зинченко сравнил наставников "Манчестер Сити" и сборной Украины

Киев • УНН

 • 19152 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Украинский легионер английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко дал сравнительную оценку тренерам Хосепа Гвардиолу и Андрею Шевченко. Слова игрока приводит пресс-служба УАФ, передает УНН.

Зинченко сравнил наставников "Манчестер Сити" и сборной Украины

По мнению футболиста сборной Украины, тактическая составляющая и философия игры в Шевченко и Гвардиолы очень похожа.

"Они оба очень хорошо разбираются в тактике. Как пример - мы очень хорошо изучили Португалию. Да, где-то нам повезло, у португальцев были моменты, перекладина, но мы выжали максимум, выполнили установку тренеров и добились результата. Философия игры, расстановка футболистов, контроль мяча, дистанция, сплоченность на поле - по всем этим требованиям и показателям Шевченко и Гвардиола очень похожи. Поэтому, когда я приезжаю с "Манчестер Сити" в сборную Украины, мне не надо перестраиваться", - подчеркнул Зинченко.

Напомним, что Зинченко помог сборной Украины обыграть Польшу в "FIFA20".

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