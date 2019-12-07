Зима не повернеться до початку наступного тижня - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. До початку наступного тижня в Україні очікується безсніжна погода, температура повітря сягатиме 9 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби, 8-10 грудня, переважно без опадів, лише в західних областях місцями невеликий дощ, в Карпатах вночі з мокрим снігом. На дорогах центральних, східних областей та Прикарпаття подекуди ожеледиця", - вказали синоптики.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла, на півдні до 9° тепла.
Нагадаємо, за даними ООН, цей рік увійде у трійку найспекотніших в історії людства.