Зима не вернется в начале следующей недели - синоптики

"В следующие трое суток, 8-10 декабря, преимущественно без осадков, лишь в западных областях местами небольшой дождь, в Карпатах ночью с мокрым снегом. На дорогах центральных, восточных областей и Прикарпатья местами гололедица", - указали синоптики.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла, на юге до 9° тепла.

Напомним, по данным ООН, этот год войдет в тройку самых жарких в истории человечества.