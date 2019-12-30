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Зі звільненими українцями працюють психологи та координатори Мінсоцполітики

Зі звільненими українцями працюють психологи та координатори Мінсоцполітики

Київ • УНН

 • 11342 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Зі звільненими під час обміну з ОРДЛО українцями працюють психологи, психотерапевти та координатори Міністерства соціальної політики. Про це під час брифінгу повідомив заступник головного лікаря з медичної частини клінічної лікарні "Феофанія" Андрій Строкань, передає кореспондент УНН.

"У них є координатори, вони з ними зв’язуються. Вони мають їхні телефони. Ми в ці справи не втручаємося. Це вже окрема робота, якою займаються досвідчені люди. Так само з пацієнтами, як і в минулі рази, коли ми приймали пацієнтів, будуть займатися координатори-психологи, психотерапевти. Починаючи, судячи з усього, з другого числа. На даний момент необхідну психологічну та психотерапевтичну допомогу вони отримують за рахунок наших спеціалістів", - сказав Строкань у відповідь на запитання, чи супроводжує пацієнтів хтось з Міністерства соціальної політики.

Також він додав, що зараз зі звільненими українцями працюють шестеро психотерапевтів та психологів.

Нагадаємо, серед звільнених українців є ті, кого медики можуть відпустити додому.

29 грудня, перед Новим роком, відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. Пізніше Офіс Президента опублікував детальний список українців, які повернулися.

Українські Національні Новини

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