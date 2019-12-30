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С освобожденными украинцами работают психологи и координаторы Минсоцполитики

С освобожденными украинцами работают психологи и координаторы Минсоцполитики

Киев  •  УНН

 • 11339 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. С освобожденными при обмене с ОРДЛО украинцами работают психологи, психотерапевты и координаторы Министерства социальной политики. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главного врача по медицинской части клинической больницы "Феофания" Андрей Строкань, передает корреспондент УНН.

"У них есть координаторы, они с ними связываются. Они имеют их телефоны. Мы в эти дела не вмешиваемся. Это уже отдельная работа, которой занимаются опытные люди. Так же с пациентами, как и в прошлые разы, когда мы принимали пациентов, будут заниматься координаторы-психологи, психотерапевты. Начиная, судя по всему, с другой числа. На данный момент необходимую психологическую и психотерапевтическую помощь они получают за счет наших специалистов", - сказал Строкань в ответ на вопрос, сопровождает ли пациентов кто-то из Министерства социальной политики.

Также он добавил, что сейчас с освобожденными украинцами работают шесть психотерапевтов и психологов.

Напомним, среди освобожденных украинцев есть те, кого медики могут отпустить домой.

29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц из ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. Позже Офис Президента опубликовал подробный список украинцев, которые вернулись.

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