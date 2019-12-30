Серед звільнених українців є ті, кого медики можуть відпустити додому
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Серед звільнених з ОРДЛО у межах обміну українців є ті, кого вже можна відпустити додому. Про це під час брифінгу повідомив заступник головного лікаря з медичної частини клінічної лікарні "Феофанія" Андрій Строкань, передає кореспондент УНН.
"Є. Так", - сказав Строкань, відповідаючи на запитання, чи є серед звільнених у межах обміну українців ті, кого можна вже відпустити додому.
Нагадаємо, 29 грудня, перед Новим роком, відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. Пізніше Офіс Президента опублікував детальний список українців, які повернулися.
Звільнені з полону пройшли основні обстеження у "Феофанії".