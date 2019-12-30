Среди освобожденных украинцев есть те, кого медики могут отпустить домой
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Среди освобожденных из ОРДЛО в рамках обмена украинцев есть те, кого уже можно отпустить домой. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главного врача по медицинской части клинической больницы "Феофания" Андрей Строкань, передает корреспондент УНН.
"Есть. Да", - сказал Строкань, отвечая на вопрос, есть ли среди освобожденных в рамках обмена украинцев те, кого можно уже отпустить домой.
Напомним, 29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц из ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. Позже Офис Президента опубликовал подробный список украинцев, которые вернулись.
Освобожденные из плена прошли основные обследования в "Феофании".