Зі станції метро "Вокзальна" хочуть зробити ще один вихід: оголосили тендер

“Київський метрополітен розмістив тендерну пропозицію на проектування другого виходу станції "Вокзальна“ та реконструкції існуючої станції. Пропозиції від учасників приймаються до 20 листопада. Аукціон призначено через три дні після завершення подачі заявок. Умовами договору передбачено, що роботи з проектування розпочнуться після визначення фінансування на проведення будівництва та реконструкції”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що станція “Вокзальна” є однією із першої п’ятірки, які запрацювали у 1960 році. Після цього ще не проводилася реконструкція її інфраструктури.

Нагадаємо, за інформацією Київського метрополітену, з травня по жовтень 2020 року Київським метрополітеном скористалися майже 133 млн пасажирів, що на 40% менше відповідного періоду минулого року.



