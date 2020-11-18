Со станции метро "Вокзальная" хотят сделать еще один выход: объявили тендер

"Киевский метрополитен разместил тендерное предложение на проектирование второго выхода станции "Вокзальная" и реконструкции существующей станции. Предложения от участников принимаются до 20 ноября. Аукцион назначен через три дня после завершения подачи заявок. Условиями договора предусмотрено, что работы по проектированию начнутся после определения финансирования на проведение строительства и реконструкции", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что станция "Вокзальная" является одной из первой пятерки, которые заработали в 1960 году. После этого еще не проводилась реконструкция ее инфраструктуры.

Напомним, по информации Киевского метрополитена, с мая по октябрь 2020 года Киевским метрополитеном воспользовались почти 133 млн пассажиров, что на 40% меньше соответствующего периода прошлого года.



