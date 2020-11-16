Через коронавірус столичне метро втратило майже половину пасажирів

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. З травня по жовтень 2020 року Київським метрополітеном скористалися майже 133 млн пасажирів, що на 40% менше відповідного періоду минулого року. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Telegram-каналу Коронавірус інфо.

“Як повідомила пресслужба Київського метрополітену, з 25 травня по 31 жовтня 2020 року послугами метро скористалися 132 831,9 тис. пасажирів. Минулого року за такий же період у підземці побувало 214 688,3 тис. пасажирів. Відповідно, зараз метро користується на 40% менше пасажирів, ніж торік”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією КМДА, у Києві станом на 9 листопада цього року понад 70 муніципальних охоронців здійснюють контроль за дотриманням маскового режиму в метрополітені.

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