Через коронавірус столичне метро втратило майже половину пасажирів

“Як повідомила пресслужба Київського метрополітену, з 25 травня по 31 жовтня 2020 року послугами метро скористалися 132 831,9 тис. пасажирів. Минулого року за такий же період у підземці побувало 214 688,3 тис. пасажирів. Відповідно, зараз метро користується на 40% менше пасажирів, ніж торік”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією КМДА, у Києві станом на 9 листопада цього року понад 70 муніципальних охоронців здійснюють контроль за дотриманням маскового режиму в метрополітені.