Из-за коронавируса столичное метро потеряло почти половину пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. С мая по октябрь 2020 года Киевским метрополитеном воспользовались почти 133 млн пассажиров, что на 40% меньше соответствующего периода прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Telegram-канала Коронавирус инфо.
"Как сообщила пресс-служба Киевского метрополитена, с 25 мая по 31 октября 2020года услугами метро воспользовались 132 831,9 тыс. пассажиров. В прошлом году за такой же период в подземке побывало 214 688,3 тыс. пассажиров. Соответственно, сейчас метро пользуется на 40% меньше пассажиров, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.
Напомним, по информации КГГА, в Киеве по состоянию на 9 ноября этого года более 70 муниципальных стражей осуществляют контроль за соблюдением масочного режима в метрополитене.