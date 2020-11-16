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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 29251 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 55837 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 75303 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 86654 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 96571 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113446 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114933 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126348 просмотра

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Из-за коронавируса столичное метро потеряло почти половину пассажиров

Из-за коронавируса столичное метро потеряло почти половину пассажиров

Киев  •  УНН

 • 20390 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. С мая по октябрь 2020 года Киевским метрополитеном воспользовались почти 133 млн пассажиров, что на 40% меньше соответствующего периода прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Telegram-канала Коронавирус инфо.

"Как сообщила пресс-служба Киевского метрополитена, с 25 мая по 31 октября 2020года услугами метро воспользовались 132 831,9 тыс. пассажиров. В прошлом году за такой же период в подземке побывало 214 688,3 тыс. пассажиров. Соответственно, сейчас метро пользуется на 40% меньше пассажиров, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации КГГА, в Киеве по состоянию на 9 ноября этого года более 70 муниципальных стражей осуществляют контроль за соблюдением масочного режима в метрополитене.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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