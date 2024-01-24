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"Жирний хрест на потенціалі залізниці з росії на 2024 рік": у Гранітному удар у район базування інженерних підрозділів окупантів - Андрющенко

Київ • УНН

 • 34226 перегляди

Удар у селищі Гранітне зафіксовано у район базування інженерних підрозділів окупантів

У селищі Гранітне зафіксовано удар у район базування інженерних підрозділів російських окупантів, повідомив у середу радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, назвавши це "жирним хрестом" на потенціалі залізниці з росії щонайменше на 2024 рік, пише УНН.

Ранок хороших новин. Селище Гранітне. Черговий удар в район базування інженерних підрозділів окупантів, який остаточно розбив надію на залізничний міст. Точніш, його залишки разом з щонайменше 5 одиницями інженерної техніки. Все. Це не просто крапка. Це жирний хрест на потенціалі залізниці з росії мінімум на 2024 рік

- написав Андрющенко у Telegram.

В окупованому Маріуполі знаходиться вже близько 50 тис. росіян і представників з Азії - ЦНС17.01.24, 15:38 • 21603 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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