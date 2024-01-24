"Жирный крест на потенциале железной дороги из россии на 2024 год": в Гранитном удар в район базирования инженерных подразделений оккупантов - Андрющенко

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
  •  114377 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
  •  131564 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
  •  131113 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  163160 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
22 январь 2024, 15:40  •  180038 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  167616 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Новости по теме

"Жирный крест на потенциале железной дороги из россии на 2024 год": в Гранитном удар в район базирования инженерных подразделений оккупантов - Андрющенко

Удар в поселке Гранитное зафиксирован в район базирования инженерных подразделений оккупантов.

Война •   •  10563 просмотра
"Жирный крест на потенциале железной дороги из россии на 2024 год": в Гранитном удар в район базирования инженерных подразделений оккупантов - Андрющенко

По Сумской области утром враг ударил из миномета: три взрыва

Российские войска совершили минометный обстрел по Сумской области, в результате чего произошло три взрыва, сообщает Сумская областная военная администрация.

Война •   •  12874 просмотра
По Сумской области утром враг ударил из миномета: три взрыва

Враг нанес 170 ударов по Запорожской области: атаковал 41 дроном, есть разрушения

Российские войска атаковали 25 населенных пунктов в Запорожской области, осуществив 170 обстрелов, но обошлось без жертв. Атаки включали 41 удар с беспилотников и привели к разрушению жилых домов и инфраструктуры.

Война •   •  12254 просмотра
Враг нанес 170 ударов по Запорожской области: атаковал 41 дроном, есть разрушения

По Херсонской области россияне выпустили 524 снаряда: четверо погибших и 6 раненых

Российские войска 101 раз атаковали Херсонскую область за сутки, в результате чего 4 человека погибли и 6 получили ранения, сообщил председатель Херсонской областной военной администрации. Российские военные обстреляли жилые кварталы, детский сад и завод в Бериславе.

Война •   •  10646 просмотра
По Херсонской области россияне выпустили 524 снаряда: четверо погибших и 6 раненых

Вечерняя атака рф на Харьков: пострадавших уже 9, четверо из них - госпитализированы

В результате третьего за минувшие сутки обстрела Харькова российскими войсками девять человек, в том числе ребенок, получили ранения, четверо были госпитализированы. За сутки было обстреляно более двадцати населенных пунктов Харьковской области.

Война •   •  13481 просмотра
Вечерняя атака рф на Харьков: пострадавших уже 9, четверо из них - госпитализированы

Армия рф попала по жилым домам в Николаевской области, пострадавших нет

Российские войска атаковали две громады Николаевской области Украины, нанеся материальный ущерб, но обошлось без жертв, сообщил Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации.

Война •   •  11519 просмотра
Армия рф попала по жилым домам в Николаевской области, пострадавших нет

Враг ночью обстрелял Никополь и район, повреждены образовательное и медицинское учреждения

Российские войска трижды за ночь обстреляли Никополь и близлежащие населенные пункты, нанеся ущерб образовательному и медицинскому учреждениям. О пострадавших не сообщается.

Война •   •  11781 просмотра
Враг ночью обстрелял Никополь и район, повреждены образовательное и медицинское учреждения

Третий за сутки удар рф по Харькову: количество раненых возросло до 8

Третий за 24 часа удар по Харькову, нанесенный россиянами с использованием ракет С-300 из белгорода, привел к ранению 8 человек, в том числе 4-летнего ребенка. Атака повредила жилые дома, гражданскую инфраструктуру и учебное заведение.

Война •   •  12052 просмотра
Третий за сутки удар рф по Харькову: количество раненых возросло до 8

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 378 тысяч

Генштаб сообщает, что потери рф с начала вторжения составляют примерно 378 660 человек личного состава, 6227 танков и другой военной техники.

Война •   •  13830 просмотра
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 378 тысяч

Болгария хочет купить у США системы ПВО для защиты от баллистических ракет

Болгария не защищена от атак баллистическими ракетами и срочно нуждается в модернизации систем противовоздушной обороны.

Новости Мира •   •  13972 просмотра
Болгария хочет купить у США системы ПВО для защиты от баллистических ракет