"Жирный крест на потенциале железной дороги из россии на 2024 год": в Гранитном удар в район базирования инженерных подразделений оккупантов - Андрющенко

В поселке Гранитное зафиксирован удар в район базирования инженерных подразделений российских оккупантов, сообщил в среду советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, назвав это "жирным крестом" на потенциале железной дороги из россии как минимум на 2024 год, пишет УНН.

Утро хороших новостей. Поселок Гранитное. Очередной удар в район базирования инженерных подразделений оккупантов, который окончательно разбил надежду на железнодорожный мост. Точнее, его остатки вместе с по меньшей мере 5 единицами инженерной техники. Все. Это не просто точка. Это жирный крест на потенциале железной дороги из россии минимум на 2024 год - написал Андрющенко в Telegram.

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