Журналісти розповіли як син в.о. мера Харкова розтратив гроші на ремонти під'їздів і звільнився

ukru
17 березня, 19:38 • 86478 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 110896 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 167820 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 149184 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 149780 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160377 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 177819 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150094 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159256 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176060 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 100392 перегляди
Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

17 березня, 18:46 • 86420 перегляди
У Києві тимчасово приспустили найбільший прапор України: названо причину

У Києві тимчасово приспустили найбільший прапор України: названо причину

17 березня, 18:48 • 63012 перегляди
путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

17 березня, 19:19 • 67532 перегляди
Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

17 березня, 19:56 • 69062 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 167820 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 155848 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 253305 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 249572 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377835 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 55855 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65616 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63782 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99761 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110174 перегляди
Актуальне
Журналісти розповіли як син в.о. мера Харкова розтратив гроші на ремонти під'їздів і звільнився

Журналісти розповіли як син в.о. мера Харкова розтратив гроші на ремонти під'їздів і звільнився

Київ • УНН

 • 92029 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Харківські журналісти опублікували матеріал про те, як син Ігоря Терехова Микола розтратив кошти, які виділялися на ремонти під’їздів, але харків’яни їх так і не дочекалися, передає УНН з посиланням на матеріал проекту “Ціна питання”.

Цитата

“У 2019 Геннадій Кернес говорив, що в Харкові в комунальній власності перебуває 8 тис. будинків і більше 20 тис. під’їздів та ремонт потрібен скрізь. У 2020 році ремонт зробили в 2 тис. під’їздах. Таким чином розпіарений Ігорем Тереховим план нової філософії ремонтів під’їздів за фактом зафіксував скорочення темпів ремонтів майже на 70%”, — розповіли журналісти.

Детальніше

Аліна Мустафаєва, депутат міської ради говорить про те, що звернення до Ігоря Терехова просто ігноруються. Якщо людям і вдається домогтися ремонту, то на капітальний він зовсім не схожий. А відповідно до Прозорро на кожен під’їзд виділялося близько 300 тис. грн.

“Береться фарба і з пульверизатора просто накладається фарба, разом з дверима мешканців, разом з комунікацією, разом з проводами. Нібито візуально щось змінилося і стало краще, але по факту нічого не сталося. І це за 300 тис. гривень, це не ремонт”, — зазначила вона.

Головним підрядником Житлово-комунального господарства по ремонту багатоквартирних будинків міста, в тому числі і під’їздів традиційно є Комунальне підприємство “Харківське ремонтно-будівельне підприємство”, де кілька років був начальником син Ігоря Терехова Микола. Саме в роки його правління КП отримувало “найсмачніші” підряди на ремонти, вказують журналісти.

“У той момент, коли проводилися ремонти він був директором КП, яке виграло тендер на виконання робіт конкретно в цих під’їздах. У мене є звернення від мешканців в тому, що ремонту не було. Є відповідь від департаменту, що гроші були виділені і ремонт проведено. На підставі цього я роблю копії і пишу в прокуратуру з проханням розібратися, що гроші були освоєні не за призначенням. Зараз йде активне процесуальне розслідування. Збираються докази з приводу цього масштабного обману харків’ян”, — прокоментувала Мустафаєва.

Микола Терехов звільнився з підприємства в минулому році, за дивним збігом обставин саме тоді перестали виділятися гроші на ремонти під’їздів, резюмують журналісти.

Доповнення

В кінці серпня в Харківській міськраді проведено обшуки. Чиновників департаменту ЖКГ підозрюють у привласненні коштів городян. Як повідомили правоохоронці, чиновники завищували ціни на прибирання житлових будинків. Йдеться про КП “Жилкомсервіс”, яке ще в 2016 році Ігор Терехов уповноважив обслуговувати будинки, де створені ОСББ.

До теми

Раніше в ХАЦ повідомили, що чиновники Харкова завищили ціни на ремонт притулку для тварин і замовили елітний керамограніт в гараж міської лікарні.

До того ж в Харкові повинна з’явитися найдорожча в Україні громадська вбиральня. На неї влада виділила понад 30 млн грн, а тендер виграла компанія Олександра Харченко, члена виконкому Харківської міськради, яким керує Ігор Терехов. Щодо близьких відносинах обох вказує той факт, що Терехов вибрав саме колектив Харченко для привітань з Днем будівельника.

Відзначимо, що реконструкція зоопарку в Харкові все більше перетворюється з іміджевого проекту влади в епіцентр корупційних скандалів і розділяє городян на прихильників і противників.

Останні стверджують, що за ці гроші (вже понад 1,5 млрд грн) можна було привести в порядок місто, відремонтувати лікарні і житлову інфраструктуру.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами