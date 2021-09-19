Журналісти розповіли як син в.о. мера Харкова розтратив гроші на ремонти під'їздів і звільнився

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“У 2019 Геннадій Кернес говорив, що в Харкові в комунальній власності перебуває 8 тис. будинків і більше 20 тис. під’їздів та ремонт потрібен скрізь. У 2020 році ремонт зробили в 2 тис. під’їздах. Таким чином розпіарений Ігорем Тереховим план нової філософії ремонтів під’їздів за фактом зафіксував скорочення темпів ремонтів майже на 70%”, — розповіли журналісти.

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Аліна Мустафаєва, депутат міської ради говорить про те, що звернення до Ігоря Терехова просто ігноруються. Якщо людям і вдається домогтися ремонту, то на капітальний він зовсім не схожий. А відповідно до Прозорро на кожен під’їзд виділялося близько 300 тис. грн.

“Береться фарба і з пульверизатора просто накладається фарба, разом з дверима мешканців, разом з комунікацією, разом з проводами. Нібито візуально щось змінилося і стало краще, але по факту нічого не сталося. І це за 300 тис. гривень, це не ремонт”, — зазначила вона.

Головним підрядником Житлово-комунального господарства по ремонту багатоквартирних будинків міста, в тому числі і під’їздів традиційно є Комунальне підприємство “Харківське ремонтно-будівельне підприємство”, де кілька років був начальником син Ігоря Терехова Микола. Саме в роки його правління КП отримувало “найсмачніші” підряди на ремонти, вказують журналісти.

“У той момент, коли проводилися ремонти він був директором КП, яке виграло тендер на виконання робіт конкретно в цих під’їздах. У мене є звернення від мешканців в тому, що ремонту не було. Є відповідь від департаменту, що гроші були виділені і ремонт проведено. На підставі цього я роблю копії і пишу в прокуратуру з проханням розібратися, що гроші були освоєні не за призначенням. Зараз йде активне процесуальне розслідування. Збираються докази з приводу цього масштабного обману харків’ян”, — прокоментувала Мустафаєва.

Микола Терехов звільнився з підприємства в минулому році, за дивним збігом обставин саме тоді перестали виділятися гроші на ремонти під’їздів, резюмують журналісти.

Доповнення

В кінці серпня в Харківській міськраді проведено обшуки. Чиновників департаменту ЖКГ підозрюють у привласненні коштів городян. Як повідомили правоохоронці, чиновники завищували ціни на прибирання житлових будинків. Йдеться про КП “Жилкомсервіс”, яке ще в 2016 році Ігор Терехов уповноважив обслуговувати будинки, де створені ОСББ.

До теми

Раніше в ХАЦ повідомили, що чиновники Харкова завищили ціни на ремонт притулку для тварин і замовили елітний керамограніт в гараж міської лікарні.

До того ж в Харкові повинна з’явитися найдорожча в Україні громадська вбиральня. На неї влада виділила понад 30 млн грн, а тендер виграла компанія Олександра Харченко, члена виконкому Харківської міськради, яким керує Ігор Терехов. Щодо близьких відносинах обох вказує той факт, що Терехов вибрав саме колектив Харченко для привітань з Днем будівельника.

Відзначимо, що реконструкція зоопарку в Харкові все більше перетворюється з іміджевого проекту влади в епіцентр корупційних скандалів і розділяє городян на прихильників і противників.

Останні стверджують, що за ці гроші (вже понад 1,5 млрд грн) можна було привести в порядок місто, відремонтувати лікарні і житлову інфраструктуру.