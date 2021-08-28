Обшуки у міськраді Харкова: стали відомі нові деталі

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Поліція запідозрила харківське комунальне підприємства "Жилкомсервіс" у крадіжці грошей городян на прибиранні підвалів і горищ в особливо великому розмірі. Про це УНН повідомили джерела в органах.

Деталі

За даними слідства, в схемі були задіяні фізособи підприємці, а розкрадання коштів тривало протягом декількох років.

Зокрема мова про навмисне завищення цін на прибирання житлових будинків (підвалів і горищ), збільшення обсягів робіт та інше.

Відзначимо, що безпосередній стосунок в цей період до діяльності комунального підприємства, ймовірно, мав Ігор Терехов, який сьогодні виконує обов'язки мера міста після смерті Геннадія Кернеса.

Ще в 2016 році, будучи першим заступником міського голови, він заявив, що всі багатоповерхівки Харкова, які не створили своє ОСББ, буде обслуговувати КП "Жилкомсервіс".

До теми

17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. В останній раз його бачили на публіці в серпні.

У жовтні Терехов заявив, що Кернес переміг коронавірус і його життю нічого не загрожує, однак сам Кернес на публіці так жодного разу і не з'явився. Після звістки про смерть Кернеса з'явилася флешка нібито з електронним підписом, завдяки якій Терехов і став в.о. мера до жовтневих виборів.

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