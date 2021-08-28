Обыски в горсовете Харькова: стали известны новые детали
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Полиция заподозрила харьковское коммунальное предприятия “Жилкомсервис” в краже денег горожан на уборке подвалов и чердаков в особо крупном размере. Об этом УНН сообщили источники в органах.
Детали
По данным следствия, в схеме были задействованы физлица- предприниматели, а хищение средств продолжалось на протяжении нескольких лет.
В частности речь об умышленном завышении цен на уборку жилых домов ( подвалов и чердаков), увеличении объёмов работ и прочее.
Отметим, что непосредственное отношение в этот период к деятельности коммунального предприятия вероятно имел Игорь Терехов, который сегодня исполняет обязанности мэра города после смерти Геннадия Кернеса.
Ещё в 2016 году, будучи первым заместителем городского главы, он заявил, что все многоэтажки Харькова, которые не создали своё ОСМД, будет обслуживать КП “Жилкомсервис”.
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17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. В последний раз его видели на публике в августе.
В октябре Терехов заявил, что Кернес победил коронавирус и его жизни ничего не угрожает, однако сам Кернес на публике так ни разу и не появился. После известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с электронной подписью, благодаря которой Терехов и стал и.о. мэра до октябрьских выборов.