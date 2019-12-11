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Журнал Time назвав "Людину року"

Журнал Time назвав "Людину року"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. 16-річна екоактівістка зі Швеції Грета Тунберг визнана людиною 2019 року за версією журналу Time, передає УНН з посиланням на матеріал видання.

Фото Тунберг, що стоїть на березі океану в Португалії, співробітники видання супроводили підписом “Сила юності”.

Школярка Тунберг стала одним з лідерів світового екологічного руху. У вересні 2019 року шведка виступила на саміті з питань клімату в ООН. У своїй промові вона звинуватила політиків в тому, що вони позбавили її покоління дитинства, так як передали їм всі накопичені у людства проблеми, пов’язані зі змінами клімату, і переклали на їх плечі їх рішення. Після свого емоційного виступу активістка швидко стала героїнею інтернет-мемів.

Декілька днів тому видання Time опублікувало шорт-лист премії. Туди увійшли президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін, прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, глава Facebook Марк Цукерберг, а також учасники акцій протесту в Гонконзі.

У 2018 році в перемогу в номінації “Людина року” журнал Time присудив журналістам, що зазнають утисків за свої погляди і розслідування. Список цих співробітників ЗМІ очолив тоді загиблий саудівський журналіст Джамаль Хашкуджі, — його вбили в будівлі консульства Саудівської Аравії в Стамбулі в минулому році.

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