Журнал Time назвав "Людину року"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. 16-річна екоактівістка зі Швеції Грета Тунберг визнана людиною 2019 року за версією журналу Time, передає УНН з посиланням на матеріал видання.
Фото Тунберг, що стоїть на березі океану в Португалії, співробітники видання супроводили підписом “Сила юності”.
Школярка Тунберг стала одним з лідерів світового екологічного руху. У вересні 2019 року шведка виступила на саміті з питань клімату в ООН. У своїй промові вона звинуватила політиків в тому, що вони позбавили її покоління дитинства, так як передали їм всі накопичені у людства проблеми, пов’язані зі змінами клімату, і переклали на їх плечі їх рішення. Після свого емоційного виступу активістка швидко стала героїнею інтернет-мемів.
This was the year the climate crisis went from behind the curtain to center stage, from ambient political noise to squarely on the world’s agenda, and no one did more to make that happen than @gretathunberg. Meaningful change rarely happens without the galvanizing force of influential individuals, writes editor-in-chief Edward Felsenthal, and in 2019, the earth’s existential crisis found one in Thunberg. For that reason, she is TIME’s 2019 Person of the Year. Read more about the #TIMEPOY choice at the link in bio. Photograph by @evgenia_arbugaeva for TIME; Video by @maxim_arbugaev for TIME
Декілька днів тому видання Time опублікувало шорт-лист премії. Туди увійшли президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін, прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, глава Facebook Марк Цукерберг, а також учасники акцій протесту в Гонконзі.
У 2018 році в перемогу в номінації “Людина року” журнал Time присудив журналістам, що зазнають утисків за свої погляди і розслідування. Список цих співробітників ЗМІ очолив тоді загиблий саудівський журналіст Джамаль Хашкуджі, — його вбили в будівлі консульства Саудівської Аравії в Стамбулі в минулому році.