Журнал Billboard назвав "Жінку року в музиці"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Американська співачка Аріана Гранде була у вівторок названа жінкою року за версією музичного журналу Billboard. Про це повідомляється на сайті видання, передає УНН з посиланням на відповідну публікацію.
“Аріана Гранде — зірка на своїх власних умовах, яка не бажає підкорятися ніякому певному тренду або шляху в індустрії”, — прокоментував вибір журналу віце-президент Billboard по контенту Росс Скарано. “Вона смілива, вона робить кращу за свою кар’єру музику, і вона безумовно заслуговує на звання жінки року”, — додав він.
Як зазначає видання, вручення нагороди відбудеться на тринадцятій щорічній церемонії Billboard Women in Music, яка пройде в Нью-Йорку 6 грудня. У минулому році цього звання була удостоєна співачка Селена Гомес.
Гранде почала кар’єру в 2008 році з бродвейського мюзиклу “13”. У 2009 році вона отримала головну роль в телесеріалі “Вікторія-переможниця” (Victorious). Музична кар’єра Гранде почалася в 2011 році з запису саундтрека до цього ж серіалу, а в 2013 році вона випустила свій дебютний альбом Yours Truly. У листопаді 2016 року співачка була удостоєна престижної музичної премії American Music Awards в головній номінації “Артист року”.
Крім музики, Гранде активно займається громадською діяльністю. На початку цього року вона взяла участь в акції “Марш за наші життя”, яка була спрямована проти інцидентів зі стріляниною і масовими вбивствами, що почастішали у США. У своїх соціальних мережах співачка неодноразово виступала в тому числі за гендерну рівність і захист афроамериканців від свавілля з боку поліції.
Після теракту на “Манчестер-Арені”, що стався 22 травня 2017 роки після завершення виступу виконавиці, Гранде допомогла організувати благодійний концерт One Love Manchester, який зібрав понад 23 млн доларів для допомоги жертвам та їхнім родинам.
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