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Журнал Billboard назвав "Жінку року в музиці"

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Американська співачка Аріана Гранде була у вівторок названа жінкою року за версією музичного журналу Billboard. Про це повідомляється на сайті видання, передає УНН з посиланням на відповідну публікацію.

“Аріана Гранде — зірка на своїх власних умовах, яка не бажає підкорятися ніякому певному тренду або шляху в індустрії”, — прокоментував вибір журналу віце-президент Billboard по контенту Росс Скарано. “Вона смілива, вона робить кращу за свою кар’єру музику, і вона безумовно заслуговує на звання жінки року”, — додав він.

Як зазначає видання, вручення нагороди відбудеться на тринадцятій щорічній церемонії Billboard Women in Music, яка пройде в Нью-Йорку 6 грудня. У минулому році цього звання була удостоєна співачка Селена Гомес.

Гранде почала кар’єру в 2008 році з бродвейського мюзиклу “13”. У 2009 році вона отримала головну роль в телесеріалі “Вікторія-переможниця” (Victorious). Музична кар’єра Гранде почалася в 2011 році з запису саундтрека до цього ж серіалу, а в 2013 році вона випустила свій дебютний альбом Yours Truly. У листопаді 2016 року співачка була удостоєна престижної музичної премії American Music Awards в головній номінації “Артист року”.

Крім музики, Гранде активно займається громадською діяльністю. На початку цього року вона взяла участь в акції “Марш за наші життя”, яка була спрямована проти інцидентів зі стріляниною і масовими вбивствами, що почастішали у США. У своїх соціальних мережах співачка неодноразово виступала в тому числі за гендерну рівність і захист афроамериканців від свавілля з боку поліції.

Після теракту на “Манчестер-Арені”, що стався 22 травня 2017 роки після завершення виступу виконавиці, Гранде допомогла організувати благодійний концерт One Love Manchester, який зібрав понад 23 млн доларів для допомоги жертвам та їхнім родинам.

Нагадуємо, Forbes назвав найбільш високооплачувану телевізійну акторку.

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