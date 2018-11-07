Журнал Billboard назвал "Женщину года в музыке"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Американская певица Ариана Гранде была во вторник названа женщиной года по версии музыкального журнала Billboard. Об этом сообщается на сайте издания, передает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.
“Ариана Гранде — звезда на своих собственных условиях, которая не желает подчиняться никакому определенному тренду или пути в индустрии”, — прокомментировал выбор журнала вице-президент Billboard по контенту Росс Скарано. “Она смелая, она делает лучшую за свою карьеру музыку, и она безусловно заслуживает звания женщины года”, — добавил он.
Как отмечает издание, вручение награды состоится на тринадцатой ежегодной церемонии Billboard Women in Music, которая пройдет в Нью-Йорке 6 декабря. В прошлом году этого звания была удостоена певица Селена Гомес.
Гранде начала карьеру в 2008 году с бродвейского мюзикла “13”. В 2009 году она получила главную роль в телесериале “Виктория-победительница” (Victorious). Музыкальная карьера Гранде началась в 2011 году с записи саундтрека к этому же сериалу, а в 2013 году она выпустила свой дебютный альбом Yours Truly. В ноябре 2016 года певица была удостоена престижной музыкальной премии American Music Awards в главной номинации “Артист года”.
Помимо музыки, Гранде активно занимается общественной деятельностью. В начале этого года она приняла участие в акции “Марш за наши жизни”, которая была направлена против участившихся в США инцидентов со стрельбой и массовыми убийствами. В своих социальных сетях певица неоднократно выступала в том числе за гендерное равенство и защиту афроамериканцев от произвола со стороны полиции.
После теракта на “Манчестер-Арене”, произошедшего 22 мая 2017 года после завершения выступления исполнительницы, Гранде помогла организовать благотворительный концерт One Love Manchester, который собрал более 23 млн долларов для помощи жертвам и их семьям.
Напоминаем, Forbes назвал самую высокооплачиваемую телевизионную актрису.