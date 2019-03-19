Жуніора Мораеса викликали до збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Головний тренер національної команди Андрій Шевченко ухвалив рішення запросити Жуніора Мораеса до лав збірної України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
"Футболіст, який мешкає в нашій державі вже сім років і пов’язує своє майбутнє з Україною, прибуде до розташування команди сьогодні вранці", - йдеться у повідомленні.
У Федерації зазначили, що із колективом Жуніор познайомиться на теоретичному занятті, що відбудеться до обіду. Увечері ж новачок головної команди країни візьме участь у першому для себе тренуванні у складі збірної.
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Раніше УНН повідомляв, що уродженець бразильського Сантусу, нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес отримав українське громадянство.