Жуниора Мораеса вызвали в сборную Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко принял решение пригласить Жуниора Мораеса в сборную Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
"Футболист, который живет в нашем государстве уже семь лет и связывает свое будущее с Украиной, прибудет в расположение команды сегодня утром", - говорится в сообщении.
В Федерации отметили, что с коллективом Жуниор познакомится на теоретическом занятии, которое состоится до обеда. Вечером же новичок главной команды страны примет участие в первой для себя тренировке в составе сборной.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко раскрыл план нейтрализации Роналду в игре с Украиной
Ранее УНН сообщал, что уроженец бразильского Сантуса, нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство.