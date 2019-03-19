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Жуниора Мораеса вызвали в сборную Украины

Киев • УНН

 • 9216 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко принял решение пригласить Жуниора Мораеса в сборную Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

Жуниора Мораеса вызвали в сборную Украины

"Футболист, который живет в нашем государстве уже семь лет и связывает свое будущее с Украиной, прибудет в расположение команды сегодня утром", - говорится в сообщении.

В Федерации отметили, что с коллективом Жуниор познакомится на теоретическом занятии, которое состоится до обеда. Вечером же новичок главной команды страны примет участие в первой для себя тренировке в составе сборной.

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Ранее УНН сообщал, что уроженец бразильского Сантуса, нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство.

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