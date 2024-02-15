Жодних причин для паніки немає, ЗСУ міцно стоять на захисті: в Херсонській області облаштовують другу лінію оборони
Київ • УНН
Голова Херсонської обласної військової адміністрації заявив, що немає необхідності панікувати, оскільки Збройні сили України надійно захищають регіон, а друга лінія оборони створюється.
Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін нагадав, що вже більше року проводяться роботи по зміцненню оборони підконтрольної території Херсонської області, а також зазначив, що наразі споруджуються укріплення другої лінії оборони, передає УНН.
Будуємо фортифікації, облаштовуємо опорні пункти та споруджуємо укріплення. Наразі ми підійшли до наступного етапу – облаштування другої лінії оборони. Подібні заходи проводиться в усіх прифронтових регіонах, не лише на Херсонщині.
За словами посадовця, незважаючи на те, що облаштування оборонних укріплень серед частини цивільного населення сприймається як зрада і здача позицій, жодних причин для подібних тверджень немає.
Жодних причин для паніки немає. Наші відважні воїни міцно стоять на захисті Херсонщини та всієї країни. У цьому можете не сумніватися.
Нагадаємо
Двісті тисяч гектарів у правобережній Херсонській області очистили від мін. Більшість розмінованих територій, а саме 173 тисячі гектарів, – землі сільськогосподарського призначення.