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Жодних причин для паніки немає, ЗСУ міцно стоять на захисті: в Херсонській області облаштовують другу лінію оборони

Жодних причин для паніки немає, ЗСУ міцно стоять на захисті: в Херсонській області облаштовують другу лінію оборони

Київ • УНН

 • 26131 перегляди

Голова Херсонської обласної військової адміністрації заявив, що немає необхідності панікувати, оскільки Збройні сили України надійно захищають регіон, а друга лінія оборони створюється.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін нагадав, що вже більше року проводяться роботи по зміцненню оборони підконтрольної території Херсонської області, а також зазначив, що наразі споруджуються укріплення другої лінії оборони, передає УНН.

Будуємо фортифікації, облаштовуємо опорні пункти та споруджуємо укріплення. Наразі ми підійшли до наступного етапу – облаштування другої лінії оборони. Подібні заходи проводиться в усіх прифронтових регіонах, не лише на Херсонщині.

- розповів Прокудін.

За словами посадовця, незважаючи на те, що облаштування оборонних укріплень серед частини цивільного населення сприймається як зрада і здача позицій, жодних причин для подібних тверджень немає.

Жодних причин для паніки немає. Наші відважні воїни міцно стоять на захисті Херсонщини та всієї країни. У цьому можете не сумніватися.

– підкреслив Прокудін.

Нагадаємо

Двісті тисяч гектарів у правобережній Херсонській області очистили від мін. Більшість розмінованих територій, а саме 173 тисячі гектарів, – землі сільськогосподарського призначення.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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