Никаких причин для паники нет, ВСУ крепко стоят на защите: в Херсонской области обустраивают вторую линию обороны
Киев • УНН
Председатель Херсонской областной военной администрации заявил, что нет необходимости паниковать, поскольку Вооруженные силы Украины надежно защищают регион, а вторая линия обороны создается.
Начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин напомнил, что уже больше года проводятся работы по укреплению обороны подконтрольной территории Херсонской области, а также отметил, что сейчас сооружаются укрепления второй линии обороны, передает УНН.
Строим фортификации, обустраиваем опорные пункты и сооружаем укрепления. Сейчас мы подошли к следующему этапу - обустройству второй линии обороны. Подобные мероприятия проводятся во всех прифронтовых регионах, не только на Херсонщине.
По словам чиновника, несмотря на то, что обустройство оборонительных укреплений среди части гражданского населения воспринимается как предательство и сдача позиций, никаких причин для подобных утверждений нет.
Никаких причин для паники нет. Наши отважные воины крепко стоят на защите Херсонщины и всей страны. В этом можете не сомневаться.
Напомним,
Двести тысяч гектаров в правобережной Херсонской области очистили от мин. Большинство разминированных территорий, а именно 173 тысячи гектаров, - земли сельскохозяйственного назначения.
Никаких причин для паники нет, ВСУ крепко стоят на защите: в Херсонской области обустраивают вторую линию обороны
Председатель Херсонской областной военной администрации заявил, что нет необходимости паниковать, поскольку Вооруженные силы Украины надежно защищают регион, а вторая линия обороны создается.
Днепропетровщина: россияне атаковали Никопольский район из артиллерии и дронов, и нанесли ракетный удар по Днепру
Российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и беспилотников-камикадзе, повредив гражданскую инфраструктуру, но обошлось без жертв.
Ситуация на фронте и усиление украинской ПВО: Ермак поговорил с советником президента США Салливаном
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, во время которого обсудил насущные военные потребности Украины, системы противовоздушной обороны и выразил благодарность за постоянную поддержку со стороны США.
В Севастополе детей привлекли к участию в конкурсе по разработке медали к 10-летию российской аннексии города
Детям в оккупированном Севастополе предложили разработать дизайн медали, посвященной 10-летию аннексии города Россией, и победу одержал проект пророссийской активистки Марины Воронежской.
Законодатели США борются за "план Б" по помощи Украине - The Hill
Американские законодатели рассматривают альтернативные подходы для быстрого одобрения очередного раунда помощи Украине, поскольку лидеры республиканцев отказываются поддержать законопроект Сената о помощи Украине без дополнительных мер по безопасности границ.
У налоговиков есть негласный план по дополнительным сборам с предпринимателей во время проверок - бизнес-омбудсмен
Представители бизнеса жалуются, что налоговые органы требуют найти нарушения, чтобы выписать штрафы и взыскать дополнительные платежи с предпринимателей.
Вымогал взятку за беспрепятственный вывоз антиквариата за пределы Украины: задержан чиновник МКИП
Чиновник Министерства культуры и информационной политики Украины был задержан за получение взятки в размере 3300 долларов США за незаконное содействие в вывозе антикварного оружия за пределы Украины без разрешительных документов.
Накапливает силы под Ореховым: враг, вероятно, готовит новое наступление на Запорожском направлении
российские войска развернули большую группу в направлении Ореховского в Запорожской области, чем в Авдеевке, и, вероятно, пытаются достичь успеха с помощью штурмовых операций.
Нардеп Дмитрук внес залог за монаха Киево-Печерской Лавры Павла Музычука
Народный депутат Дмитрук внес залог за монаха Киево-Печерской лавры Павла Музычука, которого обвиняют в оправдании российской агрессии против Украины.
В Мюнхене на конференции по безопасности США будут противостоять политическим потрясениям, вызванным Трампом - СМИ
На Мюнхенской конференции по безопасности официальные лица США будут уверять союзников в преданности НАТО на фоне политической нестабильности, вызванной Трампом.