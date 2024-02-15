Никаких причин для паники нет, ВСУ крепко стоят на защите: в Херсонской области обустраивают вторую линию обороны

Начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин напомнил, что уже больше года проводятся работы по укреплению обороны подконтрольной территории Херсонской области, а также отметил, что сейчас сооружаются укрепления второй линии обороны, передает УНН.

Строим фортификации, обустраиваем опорные пункты и сооружаем укрепления. Сейчас мы подошли к следующему этапу - обустройству второй линии обороны. Подобные мероприятия проводятся во всех прифронтовых регионах, не только на Херсонщине. - рассказал Прокудин.

По словам чиновника, несмотря на то, что обустройство оборонительных укреплений среди части гражданского населения воспринимается как предательство и сдача позиций, никаких причин для подобных утверждений нет.

Никаких причин для паники нет. Наши отважные воины крепко стоят на защите Херсонщины и всей страны. В этом можете не сомневаться. - подчеркнул Прокудин.

Напомним,

Двести тысяч гектаров в правобережной Херсонской области очистили от мин. Большинство разминированных территорий, а именно 173 тысячи гектаров, - земли сельскохозяйственного назначения.