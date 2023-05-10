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Жодної позиції в Бахмуті за добу не втрачено – Міноборони

Жодної позиції в Бахмуті за добу не втрачено – Міноборони

Київ • УНН

 • 894791 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Українські військові міцно тримають оборону Бахмуту та околиць міста. Жодної позиції в Бахмуті за добу не втрачено. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.

Цитата

«Схід залишається епіцентром бойових дій. На сході ворог наступає на п’яти напрямках одночасно - Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Лиманському та Шахтарському. Тривають бої», - написала Маляр.

Деталі

Вона повідомила, що на всіх напрямках протягом цієї доби дії ворога були безуспішні.

Маляр зазначила, що на Бахмутському напрямку ворог докладає найбільше зусиль.

«В Бахмут стягнуті вагнерівці з усіх інших напрямків, де вони виконували бойові завдання. На тих напрямках їх замінили військовими регулярної російської армії. Наші воїни міцно тримають оборону Бахмуту та околиць міста. Жодної позиції в Бахмуті за добу не втрачено», - повідомила Маляр.

Окрім того, вона зазначила, що на кордоні з білоруссю ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На кордоні з рф у прикордонних районах ворог продовжує зберігати військову присутність

Маляр додала, що на Півдні ворог в обороні.

Доповнення

Під Бахмутом завдяки українським військовим серйозно постраждали дві роти 72-ї російської бригади під час контратаки.

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомляв, що завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, Україна отримує результати ефективних дій підрозділів. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів.

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