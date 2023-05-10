Никакой позиции в Бахмуте за сутки не потеряно – Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Украинские военные крепко держат оборону Бахмута и окрестностей города. Никакой позиции в Бахмуте за сутки не потеряно. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.
Цитата
«Восток остается эпицентром боевых действий. На востоке враг наступает на пяти направлениях одновременно – Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Шахтерском. Идут бои», - написала Маляр.
Детали
Она сообщила, что во всех направлениях в течение этих суток действия врага были безуспешны.
Маляр отметила, что на Бахмутском направлении враг прилагает больше усилий.
«В Бахмут стянуты вагнеровцы по всем другим направлениям, где они выполняли боевые задания. По тем направлениям их заменили военными регулярной русской армии. Наши воины крепко держат оборону Бахмута и окрестностей города. Никакая позиция в Бахмуте за сутки не потеряна», - сообщила Маляр.
Кроме того, она отметила, что на границе с беларусью признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На границе с рф в приграничных районах враг продолжает сохранять военное присутствие.
Маляр добавила, что на юге враг в обороне.
Дополнение
Под Бахмутом, благодаря украинским военным, серьезно пострадали две роты 72-й российской бригады во время контратаки.
Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский сообщал, что благодаря продуманной обороне на Бахмутском направлении Украина получает результаты эффективных действий подразделений. На отдельных участках фронта враг не смог удержать давление украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров.