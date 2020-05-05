Жодного випадку COVID-19 не виявили за добу на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 травня. УНН. За минулу добу Кіровоградський обласний лабораторний центр провів 250 ПЛР-досліджень, жодного нового випадку захворювання на коронавірус серед жителів області не зареєстрували. Про це поінформували в пресслужбі Кіровоградській ОДА, передає УНН.
Також одужали ще 33 людей, які хворіли на коронавірус: 29 жителів Кропивницького - 15 жінок і 14 чоловіків, чоловік із села Бережинка Кропивницького району, жінка з села Новопетрівка Знам'янського району, жінка з міста Мала Виска, чоловік із села Нерубайка Новоархангельського району.
Серед одужалих - 14 медпрацівників.
Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 9:00 5 травня в Україні 12697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них у Кіровоградській області - 401 випадок.