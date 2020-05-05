Ни одного случая COVID-19 не выявили за сутки в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 мая. УНН. За минувшие сутки Кировоградский областной лабораторный центр провел 250 ПЦР-исследований, ни одного нового случая заболевания коронавирусом среди жителей области не зарегистрировали. Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА, передает УНН.
Также выздоровели еще 33 человек, которые болели коронавирусом: 29 жителей Кропивницкого - 15 женщин и 14 мужчин, мужчина из села Бережинка Кропивницкого района, женщина из села Новопетровка Знаменского района, женщина из города Малая Виска, мужчина из села Нерубайка Новоархангельского района.
Среди выздоровевших - 14 медработников.
Напомним, по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 5 мая в Украине 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них в Кировоградской области - 401 случай.