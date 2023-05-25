"Жоден не долетів": Зеленський відреагував на нічну атаку дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну ворожу атаку дронів, подякувавши українським силам ППО, які показали стопроцентний результат за їх збиттям, передає УНН.
Цитата
"Непроста ніч. Продовжуючи тероризувати Україну, ворог використав 36 «Шахедів». Жоден із них не долетів до цілі. Дякую нашим силам ППО за 100%-й результат", - написав Зеленський у соцмережах.
Нагадаємо
У небі над Україною вночі знищили усі з 36 запущених ворожих "шахедів".