"Ни один не долетел": Зеленский отреагировал на ночную атаку дронов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную вражескую атаку дронов, поблагодарив украинские силы ПВО, которые показали стопроцентный результат по их сбиванию, передает УНН.
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"Непростая ночь. Продолжая терроризировать Украину, враг использовал 36 «Шахедов». Ни один из них не долетел до цели. Спасибо нашим силам ПВО за 100%-й результат", - написал Зеленский в соцсетях.
Напомним
В небе над Украиной ночью уничтожили все из 36 запущенных вражеских "шахедов".