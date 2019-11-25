Живодеру з Хмельниччини досі не повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Станом на сьогодні, 25 листопада, живодеру з Хмельниччини, який тягнув собаку Барсика прив’язаним до машини, досі не повідомили про підозру, адже у прокуратурі чекають результатів експертизи отриманих твариною ушкоджень. Результати мають отримати до 1 грудня. Про це кореспонденту УНН повідомив керівник Старокостянтинівської місцевої прокуратури Василь Сліпець.
"Очікуємо висновку експерта… За попередньою інформацією, що орієнтовно до 1 грудня має надійти", - повідомив Сліпець.
Він також зазначив, що слідчими ще проводяться необхідні слідчі дії для уточнення окремих обставин цієї події: встановлюються очевидці та допитуються люди.
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У правоохоронних органах результатів експертизи очікують не менше, ніж звичайні люди.
"Мені важко коментувати, коли експерти складуть відповідний висновок, розумієте, воно не від мене, не від слідчих поліції залежить – ми очікуємо висновку так само, як громадськість. Тільки прийде висновок – ми одразу будемо опрацьовувати його і приймати процесуальне рішення по кримінальному провадженню", - додав Сліпець.
Додамо, підозрюваним у справі виступає директор Хмельницького державного архіву Володимир Байдич.
Нагадаємо, напередодні Барсик повернувся з Харкова після проведення експертизи.
Раніше УНН детально писав про справу Барсика та яких знущань він зазнав.