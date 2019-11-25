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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 43897 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108955 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100853 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118586 просмотра

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Живодеру из Хмельницкой области до сих пор не сообщили о подозрении

Живодеру из Хмельницкой области до сих пор не сообщили о подозрении

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. На сегодня, 25 ноября, живодеру из Хмельницкой области, который тащил собаку Барсика привязанным к машине, до сих пор не сообщили о подозрении, ведь в прокуратуре ждут результатов экспертизы полученных животным повреждений. Результаты должны получить до 1 декабря. Об этом корреспонденту УНН сообщил руководитель Староконстантиновской местной прокуратуры Василий Слепец.

"Ожидаем вывода эксперта... По предварительной информации, ориентировочно до 1 декабря должно поступить", - сообщил Слепец.

Он также отметил, что следователями еще проводятся необходимые следственные действия для уточнения отдельных обстоятельств этого события: устанавливаются очевидцы и допрашиваются люди.

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В правоохранительных органах результатов экспертизы ожидают не меньше, чем обычные люди.

"Мне трудно комментировать, когда эксперты составят соответствующий вывод, понимаете, оно не от меня, не от следователей полиции зависит - мы ожидаем заключения так же, как общественность. Только придется вывод - мы сразу будем обрабатывать его и принимать процессуальное решение по уголовному производству", - добавил Слепец.

Добавим, подозреваемым по делу выступает директор Хмельницкого государственного архива Владимир Байдич.

Напомним, накануне Барсик вернулся из Харькова после проведения экспертизы.

Ранее УНН подробно писал о деле Барсика и каким издевательствам он подвергся.

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