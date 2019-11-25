Живодеру из Хмельницкой области до сих пор не сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. На сегодня, 25 ноября, живодеру из Хмельницкой области, который тащил собаку Барсика привязанным к машине, до сих пор не сообщили о подозрении, ведь в прокуратуре ждут результатов экспертизы полученных животным повреждений. Результаты должны получить до 1 декабря. Об этом корреспонденту УНН сообщил руководитель Староконстантиновской местной прокуратуры Василий Слепец.
"Ожидаем вывода эксперта... По предварительной информации, ориентировочно до 1 декабря должно поступить", - сообщил Слепец.
Он также отметил, что следователями еще проводятся необходимые следственные действия для уточнения отдельных обстоятельств этого события: устанавливаются очевидцы и допрашиваются люди.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военного, который спас собаку от живодера, наградили в МВД
В правоохранительных органах результатов экспертизы ожидают не меньше, чем обычные люди.
"Мне трудно комментировать, когда эксперты составят соответствующий вывод, понимаете, оно не от меня, не от следователей полиции зависит - мы ожидаем заключения так же, как общественность. Только придется вывод - мы сразу будем обрабатывать его и принимать процессуальное решение по уголовному производству", - добавил Слепец.
Добавим, подозреваемым по делу выступает директор Хмельницкого государственного архива Владимир Байдич.
Напомним, накануне Барсик вернулся из Харькова после проведения экспертизы.
Ранее УНН подробно писал о деле Барсика и каким издевательствам он подвергся.