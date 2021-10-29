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Життя з COVID-19: Південна Корея пом'якшить карантинні обмеження

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Південна Корея заявила в п'ятницю, що зніме обмеження на години роботи в ресторанах та кафе і запровадить свій перший паспорт вакцини для місць з підвищеним ризиком, таких як тренажерні зали, сауни та бари. Країна хоче навчитися жити з COVID-19. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Життя з COVID-19: Південна Корея пом'якшить карантинні обмеження

Деталі

Перший етап набуде чинності у понеділок і триватиме місяць, заявили офіційні особи, і поступово планується скасувати всі обмеження до лютого.

"З 1 листопада наша спільнота зробить перший крок до відновлення нормального життя, - повідомив прем'єр-міністр Кім Бу Кюм під час засіданняуряду. - Однак ми повинні усвідомлювати, що це не означає, що боротьба з коронавірусом закінчена, а означає новий початок".

Південна Корея, яка ніколи не перебувала в ізоляції, бореться з четвертою хвилею коронавірусної інфекції з липня, коли уряд запровадив жорсткі обмеження соціального дистанціювання.

Спортивні заходи на відкритому повітрі можуть займати до 50% глядачів і до 100 осіб можуть відвідувати мюзикли чи концерти незалежно від статусу вакцинації.

Для відвідування місць підвищеного ризику, таких як бари та нічні клуби, криті тренажерні зали, сауни та караоке-бари, знадобиться підтвердження вакцинації або негативний результат тесту на COVID-19 протягом 48 годин.

У той час як приватні збори будуть дозволені за участю до 10 осіб по всій країні незалежно від статусу вакцинації, у ресторанах та кафе буде обмежена кількість нещеплених до чотирьох осіб на групу.

Корейська медична асоціація (KMA) та експерти попередили, що вибір часу для переходу на нову стратегію із відносно великою кількістю випадків COVID-19 та наближенням зими може спровокувати зростання випадків коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Південній Кореї назвали терміни "повернення до нормального життя" після COVID-19

Доповнення

Минулого тижня Південна Корея виконала своє завдання з вакцинації 70% із 52 мільйонів людей, підготувавши ґрунт для запланованого повернення до нормального життя. В даний час їм повністю вакциновано близько 72% населення та введено принаймні одну дозу вакцини більш ніж 79,8%.

Південна Корея запустила власну програму для вакцини, яка, за її словами, захищає конфіденційність користувачів за допомогою технології блокчейн.

Південна Корея повідомила про 2 124 нові випадки зараження COVID-19 у четвер, внаслідок чого їх сукупний показник склав 360 536 випадків зараження та 2 817 смертей.

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