Жизнь с COVID-19: Южная Корея смягчит карантинные ограничения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Южная Корея заявила в пятницу, что снимет ограничения на часы работы в ресторанах и кафе и введет свой первый паспорт вакцины для мест с повышенным риском, таких как тренажерные залы, сауны и бары. Страна хочет научиться жить с COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Первый этап вступит в силу в понедельник и продлится месяц, заявили официальные лица, и постепенно планируется отменить все ограничения до февраля.
"С 1 ноября наше сообщество сделает первый шаг к возобновлению нормальной жизни, - сообщил премьер-министр Ким Бу Кюм во время заседания правительства. - Однако мы должны осознавать, что это не означает, что борьба с коронавирусом окончена, а означает новое начало" .
Южная Корея, никогда не находившаяся в изоляции, борется с четвертой волной коронавирусной инфекции с июля, когда правительство ввело жесткие ограничения социального дистанцирования.
Спортивные мероприятия на открытом воздухе могут занимать до 50% зрителей и до 100 человек могут посещать мюзиклы или концерты, независимо от статуса вакцинации.
Для посещения мест повышенного риска, таких как бары и ночные клубы, крытые тренажерные залы, сауны и караоке-бары, потребуется подтверждение вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19 в течение 48 часов.
В то время как частное собрание будет разрешено с участием до 10 человек по всей стране независимо от статуса вакцинации, в ресторанах и кафе будет ограничено количество непривитых до четырех человек на группу.
Корейская медицинская ассоциация (KMA) и эксперты предупредили, что выбор времени перехода на новую стратегию с относительно большим количеством случаев COVID-19 и приближением зимы может спровоцировать рост случаев коронавируса.
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Дополнение
На прошлой неделе Южная Корея выполнила свою задачу по вакцинации 70% из 52 миллионов человек, подготовив почву для запланированного возвращения к нормальной жизни. В настоящее время полностью вакцинировано около 72% населения и введено по меньшей мере одну дозу вакцины более 79,8%.
Южная Корея запустила свою программу для вакцины, которая, по ее словам, защищает конфиденциальность пользователей с помощью технологии блокчейн.
Южная Корея сообщила о 2 124 новых случаях заражения COVID-19 в четверг, в результате чего их совокупный показатель составил 360 536 случаев заражения и 2 817 смертей.