У Південній Кореї назвали терміни "повернення до нормального життя" після COVID-19

Деталі

“Грунтуючись на стабільному стримуванні і високих показниках вакцинації, ми починаємо поступове повернення до нормального життя. Це почне здійснюватися всерйоз у листопаді”, — сказав Мун Чже Ін.

Він пояснив таке рішення тим, що вже близько 35,9 млн з 52 млн жителів Південної Кореї повністю щеплені від COVID-19.

Однак, незважаючи на вжиті заходи, деякі обмеження, в тому числі масковий режим, залишаться в силі і після листопада, щоб уповільнити поширення вірусу, додав президент.

Доповнення

Відповідно до даних Корейського агентства з контролю і профілактики захворювань (KDCA), за останню добу виявили 1395 нових випадків захворюваності коронавірусом у країні, а ще 28 випадків завезені з-за кордону. Загальна кількість жителів, заражених за час пандемії COVID-19, склала 351 899 осіб, 2766 осіб померли.

Наприкінці вересня генеральний директор американської компанії Pfizer, яка спільно з німецькою BioNTech розробляє вакцину від коронавірусу, Альберт Бурла заявив, що світ зможе повернутися до нормального життя після пандемії протягом року. При цьому він підкреслив, що досягти цього можна буде за допомогою вакцинації. На його думку, найбільш вірогідний сценарій розвитку подій полягає в тому, що будуть з’являтися нові варіанти вірусу і нові препарати, дія яких триватиме не більше року, тоді людям потрібно буде щорічно проходити ревакцинацію.