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В Южной Корее назвали сроки "возвращение к нормальной жизни" после COVID-19

Киев • УНН

 • 17448 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Южная Корея начнет постепенно возвращаться к нормальной жизни после пандемии коронавируса с ноября, так как уровень вакцинации превысил 70%. Об этом заявил президент страны Мун Чжэ Ин, передает агентство Yonhap, пишет УНН.

В Южной Корее назвали сроки "возвращение к нормальной жизни" после COVID-19

Детали

“Основываясь на стабильном сдерживании и высоких показателях вакцинации, мы начинаем постепенное возвращение к нормальной жизни. Это начнет осуществляться всерьез в ноябре”, — сказал Мун Чжэ Ин.

Он объяснил такое решение тем, что уже около 35,9 млн из 52 млн жителей Южной Кореи полностью привиты от COVID-19.

Однако, несмотря на принятые меры, некоторые ограничения, в том числе масочный режим, останутся в силе и после ноября, чтобы замедлить распространение вируса, добавил президент.

Дополнение

Согласно данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), за последние сутки выявили 1395 новых случаев заболеваемости коронавирусом в стране, а еще 28 случаев завезены из-за границы. Общее число жителей, зараженных за время пандемии COVID-19, составило 351 899 человек, 2766 человек умерли.

В конце сентября генеральный директор американской компании Pfizer, которая совместно с немецкой BioNTech разрабатывает вакцину от коронавируса, Альберт Бурла заявил, что мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии в течение года. При этом он подчеркнул, что достичь этого можно будет при помощи вакцинации. По его мнению, наиболее вероятный сценарий развития событий заключается в том, что будут появляться новые варианты вируса и новые препараты, действие которых продлится не более года, тогда людям нужно будет ежегодно проходить ревакцинацию.

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