Жителям одного з районів краще сьогодні не пити воду з-під крана

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Згідно із щорічним графіком у ніч за 20 на 21 червня у Деснянському районі столиці проведуть планове профілактичне промивання мереж. Про це повідомила прес-служба ПрАТ “АК “Київводоканал”, передає УНН.

“Профілактичне промивання буде проводитися у ніч із 20 на 21 червня, а саме із 24:00 до 07:00”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, к зону робіт потраплять мережі на вул. Драйзера (парні номери), просп. Маяковського (від вул. Драйзера до вул. Сабурова, парні номери), вул. Сабурова (непарні номери), просп. Маяковського (від вул. Закревського, до вул. Сабурова, непарні номери).

Окрім того, попередньо здійснюватиметься чищення та миття резервуару чистої води № 2 на насосній водопровідній станції “Троєщина”.

Профілактика проводитиметься уночі, щоб не створювати незручностей мешканцям. Упродовж часу виконання робіт “Київводоканал” не рекомендує користуватися водою із крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду із крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно.

У “Київводоканалі” звертають увагу, що промивання — це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода, у тому числі у резервуарах, не застоювалася та не погіршувалася її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

Як повідомляв УНН, у КП "Вода Донбасу" запевнили, що Донецька фільтрувальна станція працює у штатному режимі, незважаючи на поширені раніше повідомлення про тимчасову зупинку через ремонт.

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