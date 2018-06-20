Жителям одного из районов лучше сегодня не пить воду из-под крана

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Согласно ежегодному графику в ночь с 20 на 21 июня в Деснянском районе столицы проведут плановое профилактическое промывание сетей. Об этом сообщила пресс-служба ЧАО “АК “Киевводоканал”, передает УНН.

“Профилактическое промывание будет проводиться в ночь с 20 на 21 июня, а именно с 24:00 до 07:00”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в зону работ попадут сети на ул. Драйзера (четные номера), ул. Маяковского (от ул. Драйзера до ул. Сабурова, четные номера), ул. Сабурова (нечетные номера), ул. Маяковского (от ул. Закревского, до ул. Сабурова, нечетные номера).

Кроме того, предварительно будет осуществляться чистка и мытье резервуара чистой воды № 2 на насосной водопроводной станции “Троещина”.

Профилактика проводится ночью, чтобы не создавать неудобств жителям. В течение времени выполнения работ “Киевводоканал” не рекомендует пользоваться водой из-под крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд. После завершения профилактических мероприятий перед применением воды из крана нужно спустить: если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно.

В “Киевводоканале” обращают внимание, что промывание — это обязательная профилактика, необходимая для того, чтобы вода, в том числе в резервуарах, не застаивалась и не ухудшалось ее качество. Кроме того, во время таких мероприятий трубы очищаются от возможного осадка.

Как сообщал УНН, в КП “Вода Донбасса” заверили, что Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме, несмотря на распространенные ранее сообщения о временной остановке из-за ремонта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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