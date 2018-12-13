Жителя Тернопільщини запідозрили у зв’язках з "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Служба безпеки України розпочала розслідування щодо жителя Тернопільської області, який у 2014 році проходив службу в одному із НВФ терористичної організації "ДНР". Про це УНН повідомили правоохоронці.
У Тернопільській області розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 258-3 КК України відносно громадянина України, жителя села Биків Шумського району, який у 2014 році проходив службу в одному із НВФ терористичної організації "ДНР".
Як повідомляв УНН, Токмацький районний суд Запорізької області засудив до 4 років позбавлення волі 25-річного чоловіка за обвинуваченням у сприянні діяльності терористичних організацій “ЛНР” і “ДНР”.
Нагадаємо, суд у Львові заочно засудив бойовика “ЛНР”, який був учасником “Народної міліції ЛНР”, до 10 років позбавлення волі.