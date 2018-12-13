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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Жителя Тернопольской области заподозрили в связях с "ДНР"

Киев • УНН

 • 17733 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Служба безопасности Украины начала расследование в отношении жителя Тернопольской области, который в 2014 году проходил службу в одном из НВФ террористической организации "ДНР". Об этом сообщили УНН правоохранители.

Жителя Тернопольской области заподозрили в связях с "ДНР"

В Тернопольской области начато досудебное расследование по ч.1 ст. 258-3 КК Украины в отношении гражданина Украины, жителя села Быков Шумского района, в 2014 году проходил службу в одном из НВФ террористической организации "ДНР".

Как сообщал УНН, Токмакский районный суд Запорожской области приговорил к 4 годам лишения свободы 25-летнего мужчину по обвинению в содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, суд во Львове заочно приговорил боевика "ЛНР", который был участником "Народной милиции ЛНР", к 10 годам лишения свободы.

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