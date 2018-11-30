Бойовика, який встиг послужити "ЛНР" і "ДНР", позбавили волі

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Токмацький районний суд Запорізької області засудив до 4 років позбавлення волі 25-річного чоловіка за обвинуваченням у сприянні діяльності терористичних організацій “ЛНР” і “ДНР”, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

“Вироком Токмацького районного суду Запорізької області від 30.11.2018 обвинуваченого визнано винним за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України та засуджено до 4 років позбавлення волі”, — розповіли у прокуратурі.

За їхньою інформацією, з березня по травень 2015 року мешканець м. Антрацит перебував на контактній службі в артилерійському дивізіоні 10 бригади 2 армійського корпусу терористичної організації “ЛНР”. Займався охороною складів та боєприпасів, мав на озброєнні АК-74. В активних бойових діях проти підрозділів Збройних сил України та сил АТО участі не брав.

Надалі, у серпні 2016 року обвинувачений був зарахований рядовим до військової частини 0881 (1 окрема слов’янська мотострілецька бригада) терористичної організації “ДНР” з місцем дислокації в селі Роздольне Старобешівського району Донецької області. Охороняв полігони та склади з боєприпасами.

У березні 2018 році чоловік був затриманий на території м. Вишневе Київської області, куди він переїхав з метою працевлаштування.

Нагадаємо, суд у Львові заочно засудив бойовика “ЛНР”, який був учасником “Народної міліції ЛНР”, до 10 років позбавлення волі. 

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