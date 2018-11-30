Боевика, который успел послужить "ЛНР" и "ДНР", лишили свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Токмакский районный суд Запорожской области приговорил к 4 годам лишения свободы 25-летнего мужчину по обвинению в содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Приговором Токмакского районного суда Запорожской области от 30.11.2018 обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины и осужден к 4 годам лишения свободы", - рассказали в прокуратуре.
По их информации, с марта по май 2015 года житель г. Антрацит находился на контактной службе в артиллерийском дивизионе 10 бригады 2 армейского корпуса террористической организации "ЛНР". Занимался охраной складов и боеприпасов, имел на вооружении АК-74. В активных боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины и сил АТО не участвовал.
В дальнейшем, в августе 2016 года обвиняемый был зачислен рядовым в воинскую часть 0881 (1 отдельная славянская мотострелковая бригада) террористической организации "ДНР" с местом дислокации в селе Раздольное Старобешевского района Донецкой области. Охранял полигоны и склады с боеприпасами.
В марте 2018 года мужчина был задержан на территории г. Вишневое Киевской области, куда он переехал с целью трудоустройства.
Напомним, суд во Львове заочно приговорил боевика "ЛНР", который был участником "Народной милиции ЛНР", до 10 лет лишения свободы.