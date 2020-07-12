Жителька Кіровоградщини назвалася дружиною загиблого військового та отримала соцвиплат на мільйон гривень

"Обвинувальний акт щодо 32 річної жінки за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документу) Кримінального кодексу України спрямували на судовий розгляд. Слідство зібрало достатню кількість доказів вини жінки. Наразі подальшу її долю визначатиме суд", - повідомили в прокуратурі.

Слідством встановлено, що підозрювана, з метою створення удаваності спільного проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу із загиблим, вчинила ряд шахрайських дій. Зокрема, скориставшись скрутним майновим становищем сестри загиблого, запропонувала останній поховати героя за місцем свого проживання, на що остання погодилась. В подальшому, скориставшись цим фактом та спекулюючи патріотичними настроями працівників міської ради отримала довідки, які містили недостовірні данні про те, що вона дійсно проживала в громадському шлюбі з загиблим та він брав участь у вихованні її дитини. На підставі вказаних довідок суд визнав підозрювану членом сім’ї загиблого героя, що і дозволило їй отримати компенсаційні виплати. В результаті злочинних дій жінки державі, в особі Міністерства оборони України, спричинено матеріальні збитки у розмірі 1,2 млн грн. У ході досудового розслідування до суду заявлено цивільний позов про повернення цих коштів.

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